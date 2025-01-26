Лукашенко заявив, що Росія ніколи не поверне Крим

Диктатор каже, що це питання закрите раз і назавжди.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що росіяни ніколи не повернуть Крим Україні.

Про це пише ТАСС.

З його слів, громадяни Росії ніколи не підуть звідти, де перебувають.

"Мені здається, що ні. Це питання закрите раз і назавжди", — зазначив він.

Він також підкреслив, що "возз'єднання Криму з Росією було б неможливим у ситуації, якби Україна та Білорусь не відмовилися від володіння ядерною зброєю після розпаду СРСР".

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що "2025 року буде якась розв'язка українського конфлікту". Однак, з його слів, не йдеться про повне закінчення війни.

Сьогодні, 26 січня, у Білорусі вибирають президента. Лукашенко не відмовився від своїх амбіцій - він балотується всьоме.

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