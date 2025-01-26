Песик надзюрив біля Лукашенка: відео конфузу диктатора Білорусі на виборах

Олександр Лукашенко проголосував зі своїм шпіцом на виборчій дільниці.
У Білорусі самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко прийшов на виборчу дільницю зі своєю собакою.
Про це пише білоруське видання Наша Ніва.
Лукашенко прийшов на виборчу дільницю разом з Наталею Кочановою, іншими чиновниками та своїм шпіцом, який на вході помітив стіну Білоруського державного університету фізичної культури, де проходило голосування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що білоруська армія проводить навчання біля кордонів України.
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