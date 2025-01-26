Песик надзюрив біля Лукашенка: відео конфузу диктатора Білорусі на виборах

Олександр Лукашенко проголосував зі своїм шпіцом на виборчій дільниці.

У Білорусі самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко прийшов на виборчу дільницю зі своєю собакою.

Про це пише білоруське видання Наша Ніва.

Лукашенко прийшов на виборчу дільницю разом з Наталею Кочановою, іншими чиновниками та своїм шпіцом, який на вході помітив стіну Білоруського державного університету фізичної культури, де проходило голосування.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що білоруська армія проводить навчання біля кордонів України.

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