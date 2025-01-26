Як виростити солодкі та великі кавуни: поради досвідчених городників

Для багатого врожаю кавунів треба вибирати відповідне місце та правильне добриво, тоді плоди будуть великими й солодкими, неначе мед.

Де найкраще садити кавуни, щоб зібрати багатий урожай смачних солодких плодів

Для баштану краще вибрати місце, де багато сонця і немає протягів. Не можна садити кавуни в затінку, бо вони хворітимуть, а плоди не ростимуть, будуть маленькими і несмачними.

Кавуни люблять легкий піщаний та супіщаний ґрунт. Культуру треба регулярно поливати, тому про це варто пам’ятати. Головне, не заливати кавуни, бо загниє коріння. Поливати баштан найкраще вранці чи ввечері, вдень не можна цього робити, бо спечеться листя від прямого сонячного проміння.

Щоб кавуни росли солодкими та великими, їх треба регулярно підживлювати та стежити за тим, щоб не було різких перепадів температури. За тиждень до збирання врожаю полив баштану треба припинити, щоб плоди не втратили свого солодкого смаку.

Яким добривом підживити ділянку для кавунів

Перед висіванням кавунів на ділянці треба підживити ґрунт комплексними добривами, які містять азот, калій та фосфор. У лунки можна додавати суміш таких інгредієнтів:

нітроамофоска;

деревна зола;

перегній.

До кожної лунки покладіть по дві-три насінини на глибину до п’яти сантиметрів, зверху насіння посипте органікою і полийте. Потім варто накрити посіви плівкою, після сходження кавунів зніміть її та замульчуйте ґрунт тирсою чи соломою. Таким чином всередині утримуватиметься волога.

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