Ще одна смерть біля метро у Києві: що відомо про загиблу

У Києві у підземному переході станції метро "Теремки" виявили тіло мертвої жінки.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що попередньо на тілі не виявлено ознак насильницької смерті. Особа загиблої поки не встановлена.

"За зовнішніми ознаками жінка без постійного місця проживання, віком близько 45-50 років. На місці працює слідчо-оперативна група. Тіло жінки виявили у переході біля метро о 6 ранку, під час обходу. За яких обставин вона там опинилась – поки невідомо", - повідомили нам у поліції Києва.

Нагадаємо, 24 січня у Києві на станції метро "Тараса Шевченка" раптово помер пасажир. Тіло було помічено на пероні, накрите сірою плівкою.

Читайте також: