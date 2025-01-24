У метро Києва померла людина: що відомо

На місці НП працюють співробітники поліції та слідчі.

У Києві на станції метро "Тараса Шевченка" раптово помер пасажир. Тіло, накрите сірою плівкою, на пероні станції помітили пасажири, які поспішали по справах у підземці.

У Мережі пишуть, що на місці НП чекають на прибуття слідчих.

У поліції Київського метрополітену ТНС.ua розповіли, що загиблий чоловік 1950 року народження.

"Чоловіку стало зле у вагоні потягу. Вже на станції проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати життя чоловікові не змогли", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Лук’янівська" під потяг впала людина. Постраждалий госпіталізований до лікарні.

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