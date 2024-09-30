У київському метро під потяг впала жінка: що відомо

У Києві, на станції метро "Вокзальна", 30 вересня жінка потрапила під потяг. Вона жива.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Очевидці кажуть, що інцидент стався на станції метро "Вокзальна". Там жінка кинулась під потяг. Люди зазначають, що це могла бути спроба самогубства.

Відомо, що на станціях по "червоній" гілці стоять потяги, пасажирів просять покинути вагони.

"Жінка, років за 50, жива Причину падіння встановлюємо", - повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Жінку госпіталізували, її стан невідомий.

Нагадаємо, у Києві на метро Лук’янівська під потяг впала людина. Постраждалий госпіталізований до лікарні.

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