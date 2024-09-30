Як довго триватиме пилова буря в Україні: прогноз синоптиків

Станом на ранок 30 вересня в Каспійській низовині спостерігається пилова буря, що призводить до високого рівня запилення повітря. Вітер, що дме з південного сходу, переносить дрібні частинки пилу з Каспію в Україну, піднімаючи їх у верхні шари атмосфери.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Цей пил осідає на території кількох українських областей, зокрема Полтавської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської. Невелика кількість пилу також потрапляє в Черкаську та Кіровоградську області. Ситуацію ускладнює сухість земної поверхні, яка додає до запилення місцеві частинки ґрунту, що піднімаються вітром.

Очікується, що така ситуація зберігатиметься до п’ятниці, коли напрямок вітру зміниться на південний та західний. В результаті, пил буде потрапляти в Україну хвилями, і відбудуться чергування покращення та погіршення видимості й якості повітря.

Укргідрометцентр

Київщина отримає пил 1 та 2 жовтня, але його кількість буде меншою, ніж у інших областях. Проте в Київській, Чернігівській та Сумській областях якість повітря може погіршитися через переміщення оксиду вуглецю з задимленістю, що прийде з північного сходу з 1 жовтня.

Нагадаємо, синоптики повідомляли що у жовтні погода в Україні буде дещо теплішою, ніж зазвичай.

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