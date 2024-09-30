Как долго продлится пылевая буря в Украине: прогноз синоптиков

По состоянию на утро 30 сентября в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря, что приводит к высокому уровню опыления воздуха. Ветер, дующий с юго-востока, переносит мелкие частицы пыли из Каспия в Украину, поднимая их в верхние слои атмосферы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Эта пыль оседает на территории нескольких украинских областей, в частности, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской. Небольшое количество пыли попадает также в Черкасскую и Кировоградскую области. Ситуацию усложняет сухость земной поверхности, которая добавляет к опылению местные частицы поднимаемые ветром почвы.

Ожидается, что ситуация будет сохраняться до пятницы, когда направление ветра изменится на южное и западное. В результате пыль будет попадать в Украину волнами, и состоятся чередование улучшения и ухудшения видимости и качества воздуха.

Укргидрометцентр

Киевщина получит пыль 1 и 2 октября, но ее количество будет меньше, чем в других областях. Однако в Киевской, Черниговской и Сумской областях качество воздуха может ухудшиться из-за перемещения оксида углерода с задымленностью, который придет с северо-востока с 1 октября.

Напомним, синоптики сообщали, что в октябре погода в Украине будет несколько теплее, чем обычно.

Читайте также: