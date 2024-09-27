Каким будет октябрь в Украине: прогноз синоптиков

Второй месяц осени еще порадует теплом.

В октябре погода в Украине будет несколько теплее обычного.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Как информируют синоптики, средняя месячная температура воздуха предполагается 7-13° тепла, то есть на 1-1,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм. В Карпатах местами 77-101 мм, что, как отмечают синоптики, в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха в октябре составляет 6-13 тепла, в Карпатах местами 4-5 тепла.

В то же время, как предупреждают в Украинском гидрометцентре, заморозки в первой половине октября — обычное явление.

Напомним, на выходных, 28 и 29 сентября, в Украине ожидается резкое изменение погоды. В западных областях опустится температура воздуха и дождь.

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