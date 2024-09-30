Російські танки потрапили у власну пастку під Курськом: деталі від Forbes

Російські війська напередодні контратакували український виступ у Курській області. Однак ворожа колона застрягла в протитанкових пастках, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на початку серпня.

Про це пише Forbes.

Російські війська, ймовірно, з 15-ї бригади, контратакували український виступ у Курській області 29 вересня або незадовго до цієї дати. Атака, спрямована на підконтрольне українцям село Плехово на південному краї виступу, провалилася найіронічнішим чином. Так, російська колона застрягла у протитанкових пастках. Це траншеї та смуга бетонних перешкод, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на Курщину на початку серпня.

За межами Плехово розташовані дві основні російські оборонні споруди – протитанкові пастки та піхотний траншейний комплекс поблизу. Атакувальним силам росіянам було важко пройти через протитанкові пастки, коли українська 129-та бригада тероборони запустила хвилю вибухових безпілотників.

"Наші воїни дали урок російським окупантам та їхній техніці, спалили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували особовий склад ворога", – написав український військовий кореспондент Юрій Бутусов.

Встановлені росіянами оборонні споруди, які допомогли перешкодити нещодавній ворожій атаці, могли стати серйозною перешкодою для українського вторгнення, але не стали.

За інформацією від захоплених членів російської розвідки, оборона біля Плехово складалася з кількох взводів і принаймні однієї роти, разом з потенційно кількома сотнями військ. Але ворог на Курщині був застигнутий зненацька несподіваною атакою Сил оборони України 6 серпня. І росіяни не змогли застосувати свою суттєву вогневу міць, зокрема майже 200 артилерійських знарядь, до наближення українських механізованих військ, що швидко просувалися.

Тож російські протитанкові пастки та кругові піхотні рови стали надбанням України. На відміну від окупантів, українські бійці зі 129-ї бригади тероборони повністю розраховували на контрудар і були готові скористатися перевагами добре створеної оборони.

"Заслуга російських інженерів, які побудували оборонні споруди біля Плехово, полягає в тому, що ці захисні споруди спрацювали, як було заявлено, і сповільнили ворожий штурм на достатньо довгий час, щоб місцеві захисники могли розгорнути свою найкращу вогневу міць. Однак те, що їхні товариші побудували ефективні протитанкові пастки, безсумнівно, не втішає російські війська, які зрештою потрапили в пастку", – резюмує видання.

Бійці 129-ї бригади ТрО спалили десятки ворожих бронемашин на Курщині

До слова, як заявив 28 вересня військовий оглядач Денис Попович, спроби контрнаступу російських військ у бік Снагості на Курщині виявилися невдалими – як і намагання звільнити захоплені українськими силами території.

Читайте також: