В метро Киева умер человек: что известно

На месте ЧП работают сотрудники полиции и следователи.

В Киеве на станции метро "Тараса Шевченко" внезапно умер пассажир. Тело, накрытое серой пленкой, на перроне станции заметили спешащие по делам в подземке пассажиры.

В Сети пишут, что на месте ЧП ждут прибытия следователей.

В полиции Киевского метрополитена ТНС.ua рассказали, что погибший мужчина 1950 года рождения.

"Мужчине стало плохо в вагоне поезда. Уже на станции проводились реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти жизнь мужчине не смогли", — сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве на станции метро "Лукьяновская" под поезд упал человек. Пострадавший госпитализирован в больницу.

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