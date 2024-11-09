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В Киеве девушка повесилась на знаке метро "Осокорки": в полиции сообщили детали

В Киеве девушка повесилась на знаке метро "Осокорки": в полиции сообщили детали

Станция метро "Осокорки"/Иллюстративный фото

Судмедэкспертиза предварительно не выявила признаки насильственной смерти.

В Киеве произошел ужасный случай самоубийства. Молодая женщина повесилась на знаке метрополитена возле станции "Осокорки".

В полиции Киева ТСН.ua подтвердили эту информацию. 

"Да. Был зафиксирован факт самоубийства. Женщина 24 лет совершила самоубийство. О ней известно, что она родом из Кировоградской области. Тело женщины обнаружили предварительно в 4:30", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Других деталей ЧП в полиции пока не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

Telegram-канал "Киев Сейчас" со ссылкой на собственные источники пишет, что 24-летняя девушка якобы поссорилась со своим парнем. Она записала для него прощальное аудио, сняла ремень с сумки и повесилась.

Напомним, в Киеве мужчина зарезал и расчленил собственного сына, а остатки замуровал в гараже.

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В Киеве женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна

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