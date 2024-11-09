В DeepState объяснили, почему враг смог продвинуться на отдельных участках фронта

Ситуацию стабильности на фронте можно улучшить, только если линия столкновения будет иметь минимальное количество различных сгибов и соответствующее количество пехоты на 1 км фронта. Благодаря тому, что украинские воины сумели грамотно организовать линию обороны, мы держим Покровск.

Об этом сообщил соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула в эфире "Еспрессо".

"Все мы видели, как враг активно наступал в конце августа в Покровск и Мирноград. Однако за счет того, что туда была переброшена 25-я воздушно-десантная бригада, где работала 425-я ОШБ "СКАЛА", украинские защитники сумели организовать довольно сильную линию обороны. Кстати, там было минимальное количество разных сгибов, соответственно, враг уперся и за последние два месяца имел лишь отдельные тактические успехи – Николаевка и несколько посадок рядом”, – отметил Микула.

Также читайте Рекордные потери россиян: в Британии подсчитали убитых и раненых в октябре военных

Он добавил, что южнее противник постоянно создает "клешни", тем самым растягивает нашу оборону. Поэтому натиск врага становится сильнее. Таким образом не происходит выравнивание сгибов, оккупанты имеют продвижение, создавая "клешни".

"Если посмотреть по линии фронта, то сейчас ярким примером является район Солнцовки, где противник прорвался в село, находится в центре этого населенного пункта, но его не контролирует. Оккупанты там рассредоточились по домам, подвалам. Сил нет, чтобы их оттуда выбить или перерезать" Выходит такая патовая ситуация, которая будет до того момента пока враг не нарастит пехоту, не пробьется туда колоннами и не закрепится", — подытожил соучредитель DeepState.

Напомним, когда Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине.

Читайте также: