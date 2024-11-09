Эксперты ответили, можно ли сушить мокрые вещи на батарее: вы будете удивлены

Когда приходят настоящие холода, многие задаются вопросом, можно ли сушить вещи на батарее отопления. Что об этом говорят эксперты?

Сушка мокрой одежды после стирки на свежем воздухе может быть непростой задачей осенью и зимой. Поэтому иногда в голову приходит мысль, а что если высушить его на батарее отопления? Однако и сантехники, и другие специалисты сходятся на том, что такое решение будет иметь нежелательные последствия.

Конечно, может казаться, что сушить вещи на батарее – эффективно и экономно. Ведь она все равно включена. Но на практике это не только дорого, но и вредно для вашего дома. И вот несколько причин, почему от такой идеи лучше отказаться:

Рост платежей за отопление — как объясняет эксперт в области отопления Джордан Ченс, когда на батарее лежит мокрая одежда, она блокирует тепло, поэтому радиатор вынужден работать интенсивнее. Если вы при этом используете термостат, чтобы отрегулировать температуру, то прибор потребляет больше энергии, чтобы поддерживать заданное тепло.

Появление конденсата, который становится причиной плесени – мокрая одежда на радиаторе повышает уровень влаги в помещении, испарения оседают на стенах и окнах, появляется конденсат, а это способствует появлению плесени.

Опасность для вашего здоровья – плесень, появляющаяся в доме из-за чрезмерной влажности, становится причиной разнообразных болезней. Также она может вызвать респираторные заболевания, аллергии, усугублять хронические болезни дыхательных путей.

Как правильно сушить вещи в квартире или доме, чтобы было безопасно

Есть несколько способов, которые более экономичны и безопасны. К примеру, вы можете использовать напольную сушилку. Это отличный вариант, ведь ее можно поставить близко к радиатору, чтобы на мокрую одежду уходило тепло. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха и не дать образуться конденсату, обязательно проветривайте помещение.

Если вам приходится слишком часто сушить одежду в помещении, подумайте о том, чтобы купить увлажнители или осушители воздуха. Благодаря этим устройствам можно контролировать уровень влаги в комнате, что уменьшает возможность образования конденсата, а затем и плесени.

По возможности всегда сушите одежду на балконе или веранде. Холодный, но сухой воздух поможет избежать застоя влаги.

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