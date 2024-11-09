Трамп и Байден впервые после выборов встретятся в Белом доме

Действующий президент США Джо Байден проведет встречу со своим преемником Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Избранный президент США Дональд Трамп встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме в среду, 13 ноября.

Об этом объявил Белый дом в субботу, пишет CNN.

"По приглашению президента Байдена президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00", — говорится в заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что дополнительные подробности встречи будут обнародованы.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен прямой диалог и готовится встреча.

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