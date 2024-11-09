Трамп и Байден впервые после выборов встретятся в Белом доме

Действующий президент США Джо Байден проведет встречу со своим преемником Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
Избранный президент США Дональд Трамп встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме в среду, 13 ноября.
Об этом объявил Белый дом в субботу, пишет CNN.
"По приглашению президента Байдена президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00", — говорится в заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что дополнительные подробности встречи будут обнародованы.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен прямой диалог и готовится встреча.
Читайте также:
- "Надо готовиться к любому решению": Зеленский прокомментировал заявление Трампа о скором окончании войны
- США готовы поддержать переговоры Украины и России, но есть одно условие
- Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре Зеленского и Трампа после выборов – СМИ