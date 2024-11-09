У DeepState пояснили, чому ворог зміг просунутися на окремих ділянках фронту

Ситуацію стабільності на фронті можна покращити, лише якщо лінія зіткнення матиме мінімальну кількість різних згинів та матиме відповідну кількість піхоти на 1 км фронту. Завдяки тому, що українські воїни зуміли грамотно організувати лінію оборони, ми тримаємо Покровськ.

Про це повідомив співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула в етері "Еспресо".

"Всі ми бачили, як ворог активно наступав в кінці серпня до Покровська та Мирнограда. Однак за рахунок того, що туди було перекинуто 25-ту повітряно-десантну бригаду, де працювала 425-та ОШБ "СКАЛА", українські оборонці зуміли організувати доволі сильну лінію оборони. До речі, там була мінімальна кількість різних згинів, відповідно, ворог вперся і за останні два місяці мав лише окремі тактичні успіхи – Миколаївка та кілька посадок поруч", – зазначив Микула.

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Він додав, що південніше противник постійно створює "клешні", тим самим, розтягує нашу оборону. Через це натиск ворога стає сильнішим. Таким чином не відбувається вирівнювання згинів, окупанти мають просування, створюючи "клешні".

"Якщо подивитися по лінії фронту, то зараз яскравим прикладом є район Сонцівки, де противник прорвався у село, перебуває у центрі цього населеного пункту, але його не контролює. Окупанти там розосередилися по будинках, підвалах. Сил немає, щоб їх звідти вибити чи перерізати забезпечення. Виходить така патова ситуація, яка буде до того моменту поки ворог не наростить піхоту, не проб'ється туди колонами й не закріпиться", – підсумував співзасновник DeepState.

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