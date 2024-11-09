Найближчим часом у ЗМІ з'явиться хвиля "мирних планів" щодо України — ЦПД

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США світові медіа можуть заполонити різноманітні інсайди про "мирні плани" щодо України.

Найближчими місяцями у світових ЗМІ може з'явитись безліч інсайдів про різні "мирні плани". Це пов'язано з переобранням Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко зауважив, що в цих заявах згадуватимуться посилання на джерела в "оточеннях", торги та інші речі.

"У деяких маніпуляціях буде зацікавлена Росія, яка веде свою гру. Деякі медіа гнатимуться за "хайпом". Нам дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами", - наголосив глава ЦПД.

Він підкреслив, що у будь-якому випадку найближчим часом істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде мало, а от теорій - багато.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph оприлюднило чергові деталі нібито "мирного плану" Трампа щодо України. Так, обраний президент США Дональд Трамп нібито розглядає можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.