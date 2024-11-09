Найближчим часом у ЗМІ з'явиться хвиля "мирних планів" щодо України — ЦПД

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США світові медіа можуть заполонити різноманітні інсайди про "мирні плани" щодо України.
Найближчими місяцями у світових ЗМІ може з'явитись безліч інсайдів про різні "мирні плани". Це пов'язано з переобранням Дональда Трампа на посаду президента США.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.
Коваленко зауважив, що в цих заявах згадуватимуться посилання на джерела в "оточеннях", торги та інші речі.
"У деяких маніпуляціях буде зацікавлена Росія, яка веде свою гру. Деякі медіа гнатимуться за "хайпом". Нам дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами", - наголосив глава ЦПД.
Він підкреслив, що у будь-якому випадку найближчим часом істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде мало, а от теорій - багато.
Нагадаємо, раніше видання The Telegraph оприлюднило чергові деталі нібито "мирного плану" Трампа щодо України. Так, обраний президент США Дональд Трамп нібито розглядає можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.
Читайте також:
- Путін вважає, що Трамп підкорятиметься інтересам Кремля – ISW
- Нові гучні заяви Путіна і Трампа про війну: що буде з Україною (відео)
- Чи зупинить Трамп війну в Україні: експерти пояснили, чого хоче Путін і чи отримає він це