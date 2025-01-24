Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Информации о потерпевших нет.

Ночью 24 января во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников. В области сработали силы ПВО

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили пять враждебных БПЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По его словам, обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало. В настоящее время специалисты устанавливают места падения обломков.

Как сообщалось, этой ночью во Львовской области произошел второй "прилет" у одного и того же дома в Подборцах. Взрывной волной выбиты окна, частично повреждены крыша и комнаты внутри.

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