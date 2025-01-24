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Вночі на Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Вночі на Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

Вночі 24 січня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи через атаку російських безпілотників. В області спрацювали сили ППО 

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили п'ять ворожих БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За його словами, звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходило. Наразі фахівці встановлюють місця падіння уламків встановлюються.

Як повідомлялося, цієї ночі у Львівській області стався другий "приліт" біля одного й того ж будинку в Підбірцях. Вибуховою хвилею вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині.

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