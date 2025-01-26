Песик справил нужду возле Лукашенко: видео конфуза диктатора Беларуси на выборах

Александр Лукашенко проголосовал со своим шпицем на избирательном участке.

В Беларуси самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко пришел на избирательный участок со своей собакой.

Об этом пишет белорусское издание "Наша Ніва".

Лукашенко пришел на избирательный участок вместе с Наталией Кочановой, другими чиновниками и своим шпицем, который на входе пометил стену Белорусского государственного университета физической культуры, где проходило голосование.

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Напомним, ранее мы писали о том, что белорусская армия проводит учения у границ Украины.

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