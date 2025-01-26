Карпачо з буряка: рецепт яскравої закуски

Карпачо з буряка – вишукана, корисна та неймовірно яскрава страва, яка стане справжньою окрасою вашого столу. Вона поєднує у собі простоту приготування, вишуканий смак і користь для здоров’я. Завдяки гармонійному поєднанню буряка, ніжного сиру, руколи та пікантної заправки, вона здатна підкорити навіть найвибагливіших гурманів.

На сторінці KITCHEN WITCHERY розповіли про рецепт цієї страви та розповіли про всі деталі, щоб ви могли створити кулінарний шедевр у себе вдома.

Інгредієнти

Буряк 2 шт.

Фета або вершковий сир 30 г

Рукола

Насіння чи горіхи

Сіль

Перець

Заправка

Для приготування заправки можна обрати один із двох варіантів:

Класична заправка

Гранатовий соус або бальзамік 2 ст. л

Оливкова олія 1 ст. л

Пікантна заправка

Американська (негостра) гірчиця 1 ст. л

Винний оцет 1 ст. л

Олія 2 ст. л

Приготування

Буряк є основою цієї страви, тому важливо правильно його приготувати. Найкраще запікати, оскільки у такому разі він зберігає яскравий колір, насичений смак і корисні властивості. Для цього загорніть кожен коренеплід у фольгу та запікайте у духовці за температури 180–200°C близько 40–60 хвилин, залежно від розміру. Після запікання дайте буряку охолонути, а потім очистіть від шкірки. Наріжте запечений буряк тоненькими слайсами. Для цього можна використовувати ніж, овочечистку, спеціальні тертки чи слайсери – усе залежить від ваших вподобань та наявного кухонного приладдя. Головне – скибочки мають бути тонкими, майже прозорими, щоб закуска мала елегантний вигляд. Викладіть скибочки буряка на плоску тарілку. Можна розташувати їх у вигляді квітки, спіраллю чи просто у довільному порядку. Змішайте компоненти обраного варіанту заправки. Якщо ви хочете ніжного фруктового смаку, оберіть гранатовий соус. Для тих, хто полюбляє пікантні акценти, підійде суміш гірчиці, оцту та олії. Перемішайте заправку до однорідності, щоб компоненти добре поєдналися. На буряк викладіть жменю свіжої руколи. Посипте все сіллю, перцем та подрібненими горішками чи насінням. Це можуть бути волоські горіхи, кедрові горішки, насіння гарбуза чи соняшника – оберіть те, що вам до смаку. Зверху викладіть шматочки фети чи невеликі порції вершкового сиру. Полийте страву заправкою, рівномірно розподіліть її зверху буряка та руколи.

Поради:

Для цього рецепта найкраще підходить буряк із тонкою шкіркою, яскравого насиченого кольору. Переконайтеся, що коренеплоди свіжі та не мають тріщин чи пошкоджень.

Карпачо найкраще смакує, коли воно охолоджене. Після приготування залиште страву на кілька хвилин у холодильнику.

Ця страва смачна та надзвичайно корисна. Буряк багатий на вітаміни групи B і С, залізо та антиоксиданти. Він покращує кровообіг, сприяє зміцненню імунітету та підтримує здоров’я шкіри. Поєднання з сиром, горіхами та зеленню робить страву збалансованою та поживною.

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