Лукашенко заявил, что Россия никогда не вернет Крым

Диктатор говорит, что этот вопрос закрыт раз и навсегда.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что россияне никогда не вернут Крым Украине.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, граждане России никогда не уйдут оттуда, где находятся.

"Мне кажется, что нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", — отметил он.

Он также подчеркнул, что "воссоединение Крыма с Россией было бы невозможно в ситуации, если бы Украина и Беларусь не отказались от владения ядерным оружием после распада СССР".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что "в 2025 году будет какая-нибудь развязка украинского конфликта". Однако, по его словам, речь не идет о полном окончании войны.

Сегодня, 26 января, в Беларуси выбирают президента. Лукашенко не отказался от своих амбиций – он баллотируется в седьмой раз.

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