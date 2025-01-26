Лукашенко сделал очередное заявление о "ядерном зонте"

Мол, с государством, имеющим "ядерку", никто не рискнет воевать.

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление о ядерном оружии. По его словам, стране нужен "ядерный зонтик", чтобы "не промокнуть под ядерным дождем".

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже Соединенные Штаты Америки", – заявил он.

Лукашенко добавил, что ядерное оружие в Беларуси появилось во многом благодаря Шойгу.

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