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Лукашенко сказав, коли до Білорусі надійде "Орешник"

Лукашенко сказав, коли до Білорусі надійде "Орешник"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

Білоруський диктатор продовжує "брязкати" російською установкою.

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку заяв про розміщення "Орешника" у Білорусі.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Так, Лукашенко заявив:

  • "Орешник" буде в Білорусії "з дня на день";
  • комплекс на території Білорусії може бути розміщений ближче до Смоленська;
  • достатньо одиниці, щоб убезпечити всю Білорусію.

Раніше Лукашенко заявив, що "2025 року буде якась розв'язка українського конфлікту".

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