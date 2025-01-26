Лукашенко сказав, коли до Білорусі надійде "Орешник"

Білоруський диктатор продовжує "брязкати" російською установкою.
Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку заяв про розміщення "Орешника" у Білорусі.
Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
Так, Лукашенко заявив:
- "Орешник" буде в Білорусії "з дня на день";
- комплекс на території Білорусії може бути розміщений ближче до Смоленська;
- достатньо одиниці, щоб убезпечити всю Білорусію.
Раніше Лукашенко заявив, що "2025 року буде якась розв'язка українського конфлікту".
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