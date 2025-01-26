Седьмые "перевыборы Лукашенко": сколько процентов нарисовал себе диктатор для победы

Так называемый "ЦИК" Беларуси отчитывается о рекордной явке. А Лукашенко "совсем неожиданно" снова побеждает.

Сегодня, 26 января, в Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, управляющий страной уже более 30 лет, проводит уже седьмые так называемые "перевыборы" самого себя.

Как ни странно, Лукашенко в списке – не единственный кандидат. Правда, реальные оппозиционеры в Беларуси – либо давно в тюрьме, либо убежали от репрессий за границу. Кроме диктатора в "избирательном бюллетене" указаны: Олег Гайдукевич – глава белорусской ЛДПР, Сергей Сиранков – первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, Александр Хижняк – глава Белорусской партии Труда и справедливости, бывший депутат Анна Конопацкая.

Гайдукевич и Сиранков ранее уже заявляли, что не сомневаются в победе Лукашенко на "выборах" и выразили свою поддержку диктатору.

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Так называемый "ЦИК" Беларуси отчитывается о рекордной явке и уверяет, что по состоянию на 18:00 на "выборах Лукашенко" проголосовали 81,50% белорусов. Не ожидая завершения, "ЦИК Беларуси" сообщила, что так называемые "выборы" можно считать состоявшимися.

По состоянию на 19:00 (20:00 по Минску) в Беларуси заявили о "завершении голосования". Отмечается, что "избирательные комиссии приступили к подсчету голосов". Очевидно, интриги не будет — нужно дождаться, сколько процентов победы "нарисуют" Лукашенко на этот раз.

По предварительным данным так называемого "экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций", Александр Лукашенко "нарисовал" себе потрясающий победный результат. Утверждается, что за диктатора "проголосовали" 87,6% избирателей. Конечно, в эти цифры никто в цивилизованном мире не верит и не признает Лукашенко легитимным президентом. Кроме разве что авторитарных режимов РФ, Ирана, Северной Кореи и т.д.

Другие "кандидаты" набрали:

за Олега Гайдукевича проголосовало – 1,8% опрошенных;

за Сергея Сиранкова – 2,7% голосов опрошенных избирателей;

за Анну Конопатько – 1,6%;

за Александра Хижняка – 1,2%,

против всех – 5,1%.

Отмечается, что в опросе приняли участие около 12 тыс. белорусов на 320 участках. Подтвердить эти цифры из независимых источников нельзя.

Напомним, что 70-летний Александр Лукашенко намерен переизбраться на седьмой срок. Он управляет страной с 1994 года. В 2020 году после его победы на предыдущих "выборах" десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста. Силовики с особой жестокостью разогнали митинги, тысячи людей оказались за решеткой, еще больше были вынуждены эмигрировать из страны.

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