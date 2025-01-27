Колумбія вводить 25% мита на товари з США

Ці дії стали відповіддю на аналогічні дії Вашингтону.

Колумбія вводить додаткові мита у розмірі 25% на всі товари зі Сполучених Штатів у відповідь на аналогічні дії зі сторони Вашингтона.

Про це інформує СNN.

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що наказав міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт зі США на 25%.

"Мені повідомили, що ви запроваджуєте 50% мита на результати нашої людської праці, які ввозяться до Сполучених Штатів, і я роблю те саме", - заявив президент.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що введе проти Колумбії мита і низку нових санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп визначив термін для закінчення війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп вірить, що США отримають контроль над Гренландією.

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