Колумбия вводит 25% пошлины на товары из США

Эти действия явились ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Колумбия вводит дополнительные пошлины в размере 25% на все товары из США в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

Об этом информирует СNN.

Президент Колумбии Густаво Петр заявил, что приказал министерству торговли страны повысить тарифы на импорт из США на 25%.

"Мне сообщили, что вы вводите 50% пошлины на результаты нашего человеческого труда, которые ввозятся в Соединенные Штаты, и я делаю то же самое", — заявил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что введет против Колумбии пошлины и ряд новых санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп определил срок для окончания войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп верит, что США получат контроль над Гренландией.

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