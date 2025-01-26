Трамп определил срок для окончания войны в Украине — The Independent

Американский лидер ставит цель завершить войну к весне, однако предстоит еще много важных вопросов для Украины и США.

Президент США Дональд Трамп ставит целью завершить войну в Украине до весны, что, вероятно, отражает разногласия в его администрации по поддержке Украины.

Об этом пишет издание The Independent.

Давид Арахамия присутствовал на инаугурации президент США Дональда Трампа, подчеркивающий намерения нового президента США заключить выгодное соглашение для Украины. Эксперты считают, что это говорит о готовности Трампа сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы соответствующие встречи проводились на межпарламентском уровне и на других уровнях", — сказал Арахамия.

Инсайдер сообщил The Independent: "Тем, кто заботится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации".

Издание сообщает, что планируется официальная встреча между Трампом и Зеленским, что станет важным этапом развития двусторонних отношений. Трамп ставит цель завершить войну к весне, но предстоит еще много вопросов для согласования между Украиной, США и другими партнерами.

Источник добавил: "Зеленский не счел возможным лично поехать на инаугурацию, но прислал своего заместителя, к которому отнеслись с огромным уважением".

Раскрытия появились на фоне того, что президент Трамп, вероятно, ведет двойные игры, реализуя свои планы по прекращению российско-украинской войны.

Он уже предупредил Владимира Путина о продолжении атак на Украину и заявил, что готов продолжать оказывать военную помощь стране, пока идет война. Однако он также послал упреждающий выстрел Зеленскому, заявив, что тот "не ангел".

Издание пишет, что подход, вероятно, отражает разногласия в его собственной администрации относительно войны и того, какой поддержки заслуживает Украина. Тем не менее, среди его многочисленных смелых заявлений на мировой арене Трамп ставит перед собой цель завершить войну к весне.

Напомним, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что Путин может использовать мирные договоренности до 9 мая как пропагандистский трюк. Он отметил, что переговоры о завершении войны могут быть приурочены к этой дате, поскольку Путину это будет возможность представить прекращение огня как свою "победу".

Глава ОПУ Андрей Ермак отреагировал на информацию о "мирном плане" на 100 дней, отметив, что это выдумки, а не реальность. Он подчеркнул, что такие "планы" часто являются пропагандистскими вбросами, в частности, со стороны России.

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