Американський лідер ставить мету завершити війну до весни, проте попереду ще багато важливих питань для України та США.

Президент США Дональд Трамп ставить за мету завершити війну в Україні до весни, що, ймовірно, відображає розбіжності в його адміністрації щодо підтримки України.

Про це пише видання The Independent.

Давид Арахамія був присутній на інавгурації президент США Дональда Трампа, що підкреслює наміри нового президента США укласти вигідну угоду для України. Експерти вважають, що це свідчить про готовність Трампа співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб відповідні зустрічі проводились на міжпарламентському рівні та інших рівнях", - сказав Арахамія.

Інсайдер повідомив The Independent: "Тим, хто турбується про Україну, слід звернути увагу на присутність Арахамії на інавгурації".

Видання повідомляє, що планується офіційна зустріч між Трампом і Зеленським, що стане важливим етапом у розвитку двосторонніх відносин. Трамп ставить мету завершити війну до весни, але попереду ще багато питань для узгодження між Україною, США та іншими партнерами.

Джерело додало: "Зеленський не вважав можливим особисто поїхати на інавгурацію, але надіслав свого заступника, до якого поставились з величезною повагою".

Розкриття з'явились на фоні того, що президент Трамп, ймовірно, веде подвійні ігри, реалізуючи свої плани щодо припинення російсько-української війни.

Він уже попередив Володимира Путіна про продовження атак на Україну та заявив, що готовий продовжувати надавати військову допомогу країні, поки триває війна. Однак він також послав попереджувальний постріл Зеленському, заявивши, що той "не ангел".

Видання пише, що підхід, ймовірно, відображає розбіжності в його власній адміністрації щодо війни та того, яку підтримку заслуговує Україна. Тим не менше, серед його численних сміливих заяв на світовій арені Трамп ставить перед собою мету завершити війну до весни.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що Путін може використати мирні домовленості до 9 травня як пропагандистський трюк. Він зазначив, що переговори про завершення війни можуть бути приурочені до цієї дати, оскільки для Путіна це буде можливість представити припинення вогню як свою "перемогу".

Голова ОПУ Андрій Єрмак відреагував на інформацію про "мирний план" на 100 днів, зазначивши, що це вигадки, а не реальність. Він підкреслив, що такі "плани" часто є пропагандистськими вкидами, зокрема з боку Росії.

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