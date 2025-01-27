Украина регулярно устраивает россиянам энергетический Перл-Харбор - Defense Express

Силы обороны нанесли повторный удар по объекту " Рязанской нефтеперерабатывающей компании".

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Если даже исходить из официальной версии, там один из самых мощных или из четверки мощных нефтеперерабатывающих заводов, на котором производят, в частности, реактивное топливо РТ-1, которое можно заливать на почти все типы боевых самолетов военно-воздушных сил Российской Федерации. То есть уже вот тем оно важно. Ибо логика проста, чем меньше россиян будет топлива заливать в те. сами Су-34, тем им сложнее будет сбрасывать те же управляемые авиабомбы на наши позиции в прифронтовых городах.

Эксперт считает, что способность российских захватчиков адаптироваться к различным угрозам преувеличивают, поскольку силы обороны поражают российские объекты маломощными средствами.

"Получается, что у нас хорошая иллюстрация, когда преувеличивают способность россиян адаптироваться к различным угрозам. Вот значит, Силы обороны Украины, начиная с весны прошлого года, слава Богу, методично сносят российскую нефтепереработку, используя при этом очень маломощные средства. этого разве что Иран в 2019 году только два раза мог устроить Саудовскую Аравию энергетический Перл-Харбор. А теперь, значит, Силы обороны Украины с определенной регулярностью раз в пару недель россиянам устраивают энергетический Перл-Харбор", — сказал он.

Киричевский отметил, что половина украинских дронов долетают до своих целей в РФ.

"Это при том, что россияне вроде как и пытаются адаптироваться к тому, но у них не очень получается. Это в принципе уникальная вещь, когда столь мощные разрушения, сравнимые с эффектом от ковровых бомбардировок, делают небольшие дроны с боевой частью массой 50". килограммов, и там эффективность оказывается на уровне 50%. Очевидно, что половина долетает. феномен, который, я думаю, нас еще примерно год будет радовать, в смысле, что наши дроны долетают, наносят россиянам столь большой вред, используя столь малые боевые части", — добавил Иван Киричевский.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Татарстане возникла паника из-за атаки беспилотников: видео

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