ВСУ повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани: детали от Генштаба

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", участвующей в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ российской федерации. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1", — подчеркнули в ГШ ВСУ.

Кроме того, недавно ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Корнево Курской области РФ.

"Боевая работа по пунктам управления врага и важным объектам, задействованным в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Рязани жители пожаловались на громкие звуки. Местные телеграмм-каналы пишут, что беспилотники пытаются атаковать нефтеперерабатывающий завод.

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