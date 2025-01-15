В Волгограде загорелся НПЗ "Лукойл" (фото, видео)

В оперативных службах заверили, что возгорание на заводе возникло из-за внутренних причин, а не внешнего влияния.
В Волгограде утром 15 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". Перед этим местные жители слышали взрыв.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
НПЗ в Красноармейском районе Волгограда загорелся около 4:00. Факт пожара подтвердили в оперативных службах города:
"На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника. Сейчас все потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет".
В оперативных службах заверили, что возгорание возникло из-за внутренних причин, а не внешнего влияния.
"Точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник вследствие внештатной ситуации, которая никак не связана с каким-либо внешним влиянием", – указано в заявлении.
В то же время, на официальном сайте регионального МЧС и в его соцсетях информации о пожаре нет.
Напомним, в ночь на 14 января Россию массированно атаковали дроны. Под атакой оказались НПЗ, нефтебазы и заводы по производству оружейных компонентов.
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