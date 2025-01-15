В Волгограде загорелся НПЗ "Лукойл" (фото, видео)

В оперативных службах заверили, что возгорание на заводе возникло из-за внутренних причин, а не внешнего влияния.

В Волгограде утром 15 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". Перед этим местные жители слышали взрыв.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

НПЗ в Красноармейском районе Волгограда загорелся около 4:00. Факт пожара подтвердили в оперативных службах города:

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"На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника. Сейчас все потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет".

В оперативных службах заверили, что возгорание возникло из-за внутренних причин, а не внешнего влияния.

"Точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник вследствие внештатной ситуации, которая никак не связана с каким-либо внешним влиянием", – указано в заявлении.

В то же время, на официальном сайте регионального МЧС и в его соцсетях информации о пожаре нет.

Пожар на НПЗ "Лукойл" в Волгограде/Фото: российские телеграм-каналы

Пожар на заводе "Лукойл" в Волгограде сняли на видео

Напомним, в ночь на 14 января Россию массированно атаковали дроны. Под атакой оказались НПЗ, нефтебазы и заводы по производству оружейных компонентов.

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