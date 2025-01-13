Взрывы в Брянске: в городе начался масштабный пожар (видео)

В русском Брянске слышны взрывы, а над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщают жители, которые выкладывают видео в местных пабликах.

Над городом виднеется множество вспышек и слышны громкие взрывы.

Передают, что на месте сейчас масштабный пожар и огромный столб дыма. Есть информация, что горят склады химзавода.

"Это где такое?.. Над заводом?.." — предполагают горожане, считающие количество взрывов.

Напомним, ранее был атакован арсенал 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

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