ЕС должен увеличить расходы на оборону, иначе придется учить русский – Рютте

По словам генсека НАТО, текущий показатель оборонных расходов в 2% ВВП недостаточен, чтобы оставаться в безопасности в будущем.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что Евросоюз должен увеличить расходы на оборону, иначе придется учить русский.

Об этом Рютте заявил во время выступления в Европарламенте 13 января.

"2% ВВП на оборону – этих расходов недостаточно. И если мы этого не сделаем (не будем тратить на оборону больше – ред.), мы в безопасности сейчас, но не через 4-5 лет. Если мы этого не сделаем, готовьтесь брать курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", – подчеркнул генсек НАТО.

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Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону. Страны-партнеры США по НАТО должны довести свои расходы на оборону до 5 процентов ВВП, уверен Трамп. Он считает, что члены блока могут "разрешить это себе".

Кроме того, Трамп требует от стран Европы увеличить расходы на военную помощь Украине.

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