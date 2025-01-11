В российском Татарстане возникла паника из-за атаки беспилотников: видео

Очевидцы сообщают о пожаре на крупном нефтеперерабатывающем предприятии.
В субботу, 11 января, в российском городе Нижнекамск в Татарстане во время воздушной тревоги эвакуировали рабочих крупного нефтеперерабатывающего завода "Танеко".
Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.
Очевидцы сообщают о пожаре на предприятии. Но блики зарева также могут быть светом от факелов сожжения попутного газа и технической подсветкой.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что "Танеко" является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в России, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год.
“Завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну”, — подчеркнул он.
Коваленко напомнил, что прошлая атака беспилотника на НПЗ весной 2024 повредила установку первичной переработки на этом предприятии.
Ранее в Татарстане была объявлена опасность атаки БПЛА, местным жителям поступило соответствующее сообщение от российского МЧС. Людей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нижнекамска введен план "Ковер", запрещающий взлет и посадку самолетов.
В российском регионе также используются прожекторы для поиска беспилотников в воздухе.
Расстояние до российских объектов, на которые нацелились беспилотники, составляет более 1100 км.
Напомним, в городе Энгельсе Саратовской области России уже третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки дронов Сил обороны Украины.
Читайте также: