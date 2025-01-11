В российском Татарстане возникла паника из-за атаки беспилотников: видео

Очевидцы сообщают о пожаре на крупном нефтеперерабатывающем предприятии.

В субботу, 11 января, в российском городе Нижнекамск в Татарстане во время воздушной тревоги эвакуировали рабочих крупного нефтеперерабатывающего завода "Танеко".

Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают о пожаре на предприятии. Но блики зарева также могут быть светом от факелов сожжения попутного газа и технической подсветкой.

В российском Татарстане паника из-за атаки беспилотников

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что "Танеко" является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в России, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год.

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“Завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну”, — подчеркнул он.

Коваленко напомнил, что прошлая атака беспилотника на НПЗ весной 2024 повредила установку первичной переработки на этом предприятии.

Ранее в Татарстане была объявлена опасность атаки БПЛА, местным жителям поступило соответствующее сообщение от российского МЧС. Людей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нижнекамска введен план "Ковер", запрещающий взлет и посадку самолетов.

В российском регионе также используются прожекторы для поиска беспилотников в воздухе.

Расстояние до российских объектов, на которые нацелились беспилотники, составляет более 1100 км.

Расстояние до Нижнекамска от границы Украины более 1100 км

Напомним, в городе Энгельсе Саратовской области России уже третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки дронов Сил обороны Украины.

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