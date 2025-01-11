В российском Энгельсе третьи сутки пытаются потушить пожар на нефтебазе (видео)

Облако дыма от горящей нефтебазы в Энгельсе продолжает накрывать город

В Энгельсе Саратовской области России уже третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки дронов Сил обороны Украины.

Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, площадь пожара на нефтебазе, расположенном на военном аэродроме "Энгельс-2", уменьшилась на 80%. Он добавил, что уровень дыма снизился. Впрочем, процесс выгорания топлива продолжается.

В российском Энгельсе уже третьи сутки пылает нефтебаза

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 8 января атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России.

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