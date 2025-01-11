В трех российских городах закрыли аэропорты

Работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно приостановили. Введение ограничений на прием и вылет самолетов применили из-за угрозы атак БпЛА.

Об этом сообщают российские медиа и телеграмм-каналы.

Пропагандистские медиа заявили, что в ночь на 11 января в России было сбито 85 дронов, однако атака продолжается. Росавиация сообщила о введении ограничений на работу аэропортов в Казани, Нижнекамске и Ульяновске.

Напомним, Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители.

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