В России беспилотник влетел в многоэтажку: есть потерпевшие

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В Котовске Тамбовской области дрон влетел в многоэтажное здание, сообщают местные жители.
Об этом сообщают очевидцы.
Официальной информации пока нет.
Предварительно есть пострадавшие.
Как рассказали рос"СМИ" местные жители, в результате чрезвычайной ситуации разнесло балкон квартиры на 5 этаже. Обломки, оконные рамы и оконные стекла посыпались вниз. Перед этим было слышно несколько громких взрывов, а в области была объявлена опасность атаки беспилотников.
Сейчас на месте работают все экстренные службы, место оцеплено. Официальной информации пока нет.
Напомним, что Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители.
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