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В России беспилотник влетел в многоэтажку: есть потерпевшие

В России беспилотник влетел в многоэтажку: есть потерпевшие

Предварительно есть пострадавшие. / Фото: из соцсетей

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В Котовске Тамбовской области дрон влетел в многоэтажное здание, сообщают местные жители.

Об этом сообщают очевидцы.

Официальной информации пока нет.

Предварительно есть пострадавшие.

Как рассказали рос"СМИ" местные жители, в результате чрезвычайной ситуации разнесло балкон квартиры на 5 этаже. Обломки, оконные рамы и оконные стекла посыпались вниз. Перед этим было слышно несколько громких взрывов, а в области была объявлена опасность атаки беспилотников.

Сейчас на месте работают все экстренные службы, место оцеплено. Официальной информации пока нет.

Напомним, что Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители.

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