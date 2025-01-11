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У Росії безпілотник влетів у багатоповерхівку: є потерпілі

У Росії безпілотник влетів у багатоповерхівку: є потерпілі

Попередньо є постраждалі. / Фото: із соцмереж

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У Котовську Тамбовської області дрон влетів у багатоповерховий будинок, повідомляють місцеві жителі.

Про це повідомляють очевидці. 

Офіційної інформації наразі немає.

Попередньо є постраждалі.

Як розповіли рос"ЗМІ" місцеві жителі, внаслідок надзвичайної ситуації рознесло балкон квартири на 5 поверсі. Уламки, віконні рами та шибки посипалися вниз. Перед цим було чути кілька гучних вибухів, а в області було оголошено небезпеку атаки безпілотників.

Нині на місці працюють усі екстрені служби, місце оточене. Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі

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