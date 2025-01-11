У Росії безпілотник влетів у багатоповерхівку: є потерпілі

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У Котовську Тамбовської області дрон влетів у багатоповерховий будинок, повідомляють місцеві жителі.
Про це повідомляють очевидці.
Офіційної інформації наразі немає.
Попередньо є постраждалі.
Як розповіли рос"ЗМІ" місцеві жителі, внаслідок надзвичайної ситуації рознесло балкон квартири на 5 поверсі. Уламки, віконні рами та шибки посипалися вниз. Перед цим було чути кілька гучних вибухів, а в області було оголошено небезпеку атаки безпілотників.
Нині на місці працюють усі екстрені служби, місце оточене. Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, що Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі.
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