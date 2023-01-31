Не викидайте: апельсинову шкірку можна використовувати в побуті

Після очищення апельсина шкірки найчастіше відправляються у відро для сміття. Проте вони можуть бути корисними у побуті. Читайте в матеріалі ТСН.ua про три способи, як використовувати апельсинову шкірку.

Декого це може здивувати, але апельсинові шкірки можна використовувати практично безвідходно. Справа в тому, що вони будуть корисними в побуті. І ось де саме їх можна використовувати.

Для миття посуду

Апельсинова шкірка допоможе з легкістю позбутися забруднень на посуді, особливо, коли йдеться про скляні предмети. Також вона використовується, щоб прибрати з поверхні залишки мийних засобів, які можуть бути шкідливими для здоров'я.

Що потрібно робити? Додайте кілька апельсинових шкірок у посудомийну машину, коли ви очищаєте келихи чи склянки. На них не залишиться жодних плям, а ще вони будуть приємно блищати після такої процедури.

Щоб очистити сантехніку

Апельсинові шкірки можна використовувати, якщо потрібно позбутися неприємного вапняного нальоту. Особливо корисні вони для ванної кімнати.

Щоб змішувачі та крани набули блиску, їх потрібно просто протерти апельсиновою шкіркою. Користь її ще й в тому, що у ванній кімнаті після процедури з'явиться приємний аромат цитрусових.

Як освіжувач повітря

Щоб приготувати природний освіжувач повітря, потрібно апельсинові шкірки покласти в каструлю, додати невелику кількість гвоздики та кориці, залити водою з 2 столовими ложками оцту. Проварити на невеликому вогні.

Під час варіння оселею буде поширюватися приємний аромат, який відразу створить затишну атмосферу.

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