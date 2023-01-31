Не выбрасывайте: апельсиновую кожуру можно использовать в быту

После очищения апельсина кожуры чаще всего отправляются в мусорное ведро. Однако они могут быть полезны в быту. Читайте в материале ТСН.ua о трех способах, как использовать апельсиновую кожуру.

Некоторых это может удивить, но апельсиновые кожуры можно использовать практически безотходно. Дело в том, что они будут полезны в быту. И вот где их можно использовать.

Для мытья посуды

Апельсиновая кожура поможет с легкостью избавиться от загрязнений на посуде, особенно, когда речь идет о стеклянных предметах. Также она используется, чтобы убрать с поверхности остатки моющих средств, которые могут оказаться вредными для здоровья.

Что делать? Добавьте несколько апельсиновых шкур в посудомоечную машину, когда вы очищаете бокалы или стаканы. На них не останется пятен, а еще они будут приятно блестеть после такой процедуры.

Чтобы очистить сантехнику

Апельсиновые шкурки можно использовать, если нужно избавиться от неприятного известкового налета. Особенно полезны они для ванной.

Чтобы смесители и краны приобрели блеск, их нужно просто протереть апельсиновой кожурой. Польза ее еще и в том, что в ванной после процедуры появится приятный аромат цитрусовых.

Как освежитель воздуха

Чтобы приготовить природный освежитель воздуха, нужно положить апельсиновые кожуры в кастрюлю, добавить небольшое количество гвоздики и корицы, залить водой с 2 столовыми ложками уксуса. Проварить на маленьком огне.

Во время варки дом будет распространяться приятный аромат, который сразу создаст уютную атмосферу.

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