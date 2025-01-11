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Враг атаковал Украину беспилотниками: озвучена траектория движения

Враг атаковал Украину беспилотниками: озвучена траектория движения

Дождитесь отбоя воздушной тревоги

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 11 января 2024 года в воздухе кружили вражеские беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • ударный БпЛА на севере Киевщины – курс на юго-запад.
  • БпЛА в Черкасской области — направление на Полтавщину.
  • Ударные БПЛА в Полтавской области — курс западный.
  • Ударные БпЛА на востоке Черкащины – курс на юго-запад.
  • БпЛА на востоке Николаевщины – направление на запад.
  • БпЛА на Харьковщине – направление на юго-восток.
  • БпЛА на Днепропетровщине – направление на Харьковщину.

Напомним, что Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители.

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