Враг атаковал Украину беспилотниками: озвучена траектория движения

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 11 января 2024 года в воздухе кружили вражеские беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
- ударный БпЛА на севере Киевщины – курс на юго-запад.
- БпЛА в Черкасской области — направление на Полтавщину.
- Ударные БПЛА в Полтавской области — курс западный.
- Ударные БпЛА на востоке Черкащины – курс на юго-запад.
- БпЛА на востоке Николаевщины – направление на запад.
- БпЛА на Харьковщине – направление на юго-восток.
- БпЛА на Днепропетровщине – направление на Харьковщину.
Напомним, что Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители.
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