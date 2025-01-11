Враг атаковал Украину беспилотниками: озвучена траектория движения

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 11 января 2024 года в воздухе кружили вражеские беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

ударный БпЛА на севере Киевщины – курс на юго-запад.

БпЛА в Черкасской области — направление на Полтавщину.

Ударные БПЛА в Полтавской области — курс западный.

Ударные БпЛА на востоке Черкащины – курс на юго-запад.

БпЛА на востоке Николаевщины – направление на запад.

БпЛА на Харьковщине – направление на юго-восток.

БпЛА на Днепропетровщине – направление на Харьковщину.

Напомним, что Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители.

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