В трьох російських містах закрили аеропорти

Роботу аеропортів Казані, Нижньокамська та Ульяновська тимчасово призупинили. Введення обмежень на прийом і виліт літаків застосували через загрозу атак БпЛА.

Про це повідомляють російські медіа і телеграм-канали.

Пропагандистські медіа заявили, що в ніч на 11 січня в Росії було збито 85 дронів, проте атака продовжується. Росавіація повідомила про введення обмежень на роботу аеропортів в Казані, Нижньокамську та Ульяновську.

Нагадаємо, Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі.

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