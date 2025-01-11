В трьох російських містах закрили аеропорти

Росіяни запровадили план "Килим".
Роботу аеропортів Казані, Нижньокамська та Ульяновська тимчасово призупинили. Введення обмежень на прийом і виліт літаків застосували через загрозу атак БпЛА.
Про це повідомляють російські медіа і телеграм-канали.
Пропагандистські медіа заявили, що в ніч на 11 січня в Росії було збито 85 дронів, проте атака продовжується. Росавіація повідомила про введення обмежень на роботу аеропортів в Казані, Нижньокамську та Ульяновську.
Нагадаємо, Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі.
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