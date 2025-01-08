Нефтебазу в Энгельсе поразили Силы обороны Украины: детали от Генштаба

Эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

Силы обороны Украины в ночь на 8 января атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России.

Это подтвердил Генштаб ВСУ.

В районе нефтебазы в Энгельсе фиксировались многочисленные взрывы, возник масштабный пожар. Местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".

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В Генштабе обратили внимание, что эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация.

"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", – объяснили в Генштабе.

Задачу по поражению нефтебазы выполнили подразделения ГУР Минобороны и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

Напомним, в ночь на 8 января в Энгельсе прозвучала серия взрывов и возник пожар в районе местной нефтебазы. Власти сообщали об угрозе ударных беспилотников и работе ПВО.

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