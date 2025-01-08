Российский город Энгельс атаковали БпЛА: сообщается о пожаре на нефтебазе

Местные жители сообщили, что слышали до 15 взрывов в черте города.

В российском городе Энгельс прозвучала серия взрывов и произошел пожар в районе местной нефтебазы.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин перед взрывами сообщал об угрозе ударных беспилотников и работе сил ПВО.

Местные жители сообщили, что слышали до 15 взрывов, сообщается о пожаре в одном из районов города.

В сети сообщают, что пожар мог произойти на местной нефтебазе, но в настоящее время данная информация официально не подтверждена.

Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Смоленской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе Орел.

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