Российский город Энгельс атаковали БпЛА: сообщается о пожаре на нефтебазе

Местные жители сообщили, что слышали до 15 взрывов в черте города.
В российском городе Энгельс прозвучала серия взрывов и произошел пожар в районе местной нефтебазы.
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин перед взрывами сообщал об угрозе ударных беспилотников и работе сил ПВО.
Местные жители сообщили, что слышали до 15 взрывов, сообщается о пожаре в одном из районов города.
В сети сообщают, что пожар мог произойти на местной нефтебазе, но в настоящее время данная информация официально не подтверждена.
Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Смоленской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе Орел.
Читайте также: