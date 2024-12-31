Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Смоленской области

Подразделения ССО вместе с другими побратимами нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

На объекте были зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление. По имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами.

"Известно, что база использовалась, в частности, и для обеспечения российской оккупационной армии. Дополнительная информация по результатам боевой работы уточняется", — отметили в Генштабе.

Напомним, беспилотники 31 декабря атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ. В результате удара на объекте начался пожар.

Также ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Орловской области.

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