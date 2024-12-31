Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Смоленській області

Через потужні вибухи зайнялися резервуари з нафтопродуктами.

Підрозділи ССО разом з іншими побратимами завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На об’єкті зафіксували потужні вибухи та пожежу, спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами.

"Відомо, що база використовувалась зокрема і для забезпечення російської окупаційної армії. Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється" – зауважили у Генштабі.

Нагадаємо, безпілотники 31 грудня атакували нафтобазу у Смоленській області РФ. Внаслідок удару на об'єкті почалася пожежа.

Також раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області.

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