Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Смоленській області

Через потужні вибухи зайнялися резервуари з нафтопродуктами.
Підрозділи ССО разом з іншими побратимами завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області РФ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На об’єкті зафіксували потужні вибухи та пожежу, спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами.
"Відомо, що база використовувалась зокрема і для забезпечення російської окупаційної армії. Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється" – зауважили у Генштабі.
Нагадаємо, безпілотники 31 грудня атакували нафтобазу у Смоленській області РФ. Внаслідок удару на об'єкті почалася пожежа.
Також раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області.
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