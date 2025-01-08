В Сумской области прозвучало 40 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 40 взрывов.
- Великописаревское общество: произведен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Юношеская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Краснопольское общество: 15 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Белопольское общество: произошел сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).
- Эсманьская община: враг избивал из миномета (6 взрывов).
- Середино-будская община: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Путивльская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Светское общество: нанесен удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Миропольское общество: 5 мин сбросил враг на территорию общины.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне обстреляли Покровскую общину.
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