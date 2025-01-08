В Сумской области прозвучало 40 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 40 взрывов.

Великописаревское общество: произведен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Юношеская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Краснопольское общество: 15 мин сбросили россияне на территорию общины.

Белопольское общество: произошел сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).

Эсманьская община: враг избивал из миномета (6 взрывов).

Середино-будская община: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Путивльская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Светское общество: нанесен удар FPV-дрона (1 взрыв).

Миропольское общество: 5 мин сбросил враг на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне обстреляли Покровскую общину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.