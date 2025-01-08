На Сумщині пролунало 40 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з міномету (6 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

Путивльська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Свеська громада: завдано удар FPV-дрона (1 вибух).

Миропільська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Суми ударними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни обстріляли Покровську громаду.

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