Росіяни обстріляли Покровську громаду: які наслідки

Влада закликає жителів негайно евакуюватися.
Внаслідок обстрілів Покровської громади знову постраждали люди. Є 5 потерпілих.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Деталі
За даними влади:
- у Покровську росіяни поранили трьох людей, пошкодили крамницю й адмінбудівлю;
- ще 2 людини отримали поранення у Надіївці — там пошкоджено 2 будинки.
"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", — наголосив Філашкін.
Нагадаємо, росіяни активно обстрілюють Покровськ на Донеччині протягом останніх кількох днів. Зокрема, посилено атаки FPV-дронами. Військові просять місцевих мешканців їхати з міста.
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