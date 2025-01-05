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Росіяни обстріляли Покровську громаду: які наслідки

Росіяни обстріляли Покровську громаду: які наслідки

Обстріл Покровської громади

Влада закликає жителів негайно евакуюватися.

Внаслідок обстрілів Покровської громади знову постраждали люди. Є 5 потерпілих.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Деталі

За даними влади:

  • у Покровську росіяни поранили трьох людей, пошкодили крамницю й адмінбудівлю;
  • ще 2 людини отримали поранення у Надіївці — там пошкоджено 2 будинки.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, росіяни активно обстрілюють Покровськ на Донеччині протягом останніх кількох днів. Зокрема, посилено атаки FPV-дронами. Військові просять місцевих мешканців їхати з міста.

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